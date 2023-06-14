Музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, що думає про “хороших росіян”, таких як Пугачова, Галкін, Макаревич і Гребенщиков.

– Таких не існує як для України, так і для планети Земля. Такі могли існувати, якби вони з 2014 року в Росії зробили б подальшу агресію неможливою, а таких людей не знайшлося взагалі, – зізнався Кондратюк.

Що стосується Пугачової, Макаревича та інших росіян, які підтримують Україну, то вони теж для нас не друзі.

– Їм вистачило розуму у 2014 році сказати, що вони проти окупації Криму. Вони розуміють, що це ганебно, але в чому їхня хорошість? Їхні земляки зараз масово вбивають нас, з 2014 року вони жили в Росії і платили податки, за які купувалися ракети для бомбардування українських міст, – додав Ігор.

Щодо їхньої творчості, то йому байдуже, якщо українці слухатимуть їхню музику і дивитимуться виступи в себе вдома.

Наприкінці весни Оля Полякова потрапила в скандал через спільний знімок із хорошим росіянином. Тоді артистка позувала в компанії своєї подруги, журналістки та блогерки Ніки Білоцерківської та російського опозиціонера Олександра Невзорова. Полякова додала, що вони разом провели благодійний вечір.