Американська попспівачка Брітні Спірс розкритикувала пресу за публікації про її мемуари. Реліз книги заплановано на 24 жовтня, водночас Спірс зазначила, що не хотіла нікого образити своєю роботою.

Так, у передрелізних публікаціях багатьох ЗМІ висвітлювали деякі найскандальніші моменти з життя зірки, зокрема стосунки з Джастіном Тімберлейком і опікунством.

Брітні вже прокоментувала деякі історії з її мемуарів, попередивши шанувальників про суть книги.

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– Мета моїх мемуарів – у жодному разі не образити кого-небудь! Такою я була в минулому! Мені не подобаються заголовки, які я читаю. Більшість цієї книги написано 20 років тому – тепер у мене все починається з чистого аркуша. У будь-якому разі, це остання книга – всяке буває, – зазначила співачка.

Нагадаємо, що раніше Брітні Спірс розповіла, чому поголилася налисо 2007 року. Як виявилося, тоді знаменитість була вбита горем на тлі смерті її тітки та боротьби зі своїм колишнім чоловіком за опікунство над дітьми. Брітні зазначила, що вона поводилася як дитина, і вже 2008 року їй призначили опікуна, яким став її батько.