Скандальна попспівачка Брітні Спірс розповіла, чому поголила голову 2007 року і напала на папараці. Як виявилося, зірка тоді була вбита горем.

Про це Брітні розповіла у своїх нових мемуарах Жінка в мені.

Причиною зміни зовнішнього вигляду вона назвала смерть її улюбленої тітки Сандри Бріджес Ковінгтон від раку. Її життя також змінила в гірший бік боротьба зі своїм колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном за опіку над спільними дітьми, які давно не бачилися зі своєю матір’ю.

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– З поголеною головою мене боялися всі, навіть мама. У ті тижні, коли я була без дітей, я божеволіла і не знала, як про себе подбати, – зазначила Спірс.

Артистка додала, що через пережиті травми поводилася та мислила, як дитина.

Нагадаємо, що 2007 року Брітні не лише поголила голову, а й напала на парараці. Уже наступного року їй призначили опікуна, яким став її батько.

Нещодавно стала відома ще одна деталь із життя артистки, про яку ніхто не знав. Як виявилося, Брітні Спірс була вагітна від Джастіна Тімберлейка. Однак зірці довелося зробити аборт, оскільки коханий не хотів дітей – тоді їм було по 20 років.