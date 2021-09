Таке кіно виходить лише раз на покоління: що пишуть перші глядачі Дюни

3 вересня більшість журналістів змогли потрапити на одну з найбільш очікуваних прем’єр не тільки Венеційського кінофестивалю, а й усього 2021 року – Дюна режисера Дені Вільньова (Прибуття; Той, що біжить по лезу 2049).

Сюжет розповідає про далеке майбутнє, де люди подорожують нескінченними просторами космосу. Робити це вони можуть лише з допомогою важливої речовини – прянощі. Це наркотик-галюциноген, який розширює межі свідомості й допомагає вибирати шляхи для міжзоряних польотів. Вона (пряність, – Ред.) міститься в пісках на єдиній планеті у всьому всесвіті – Арракіс (вона ж Дюна).

Ця планета належить родині Атрейдес. Її народ – фремени – ось уже 80 років незадоволений тим, що на його головний ресурс претендує жорстокий дім Харконенів, і змушений постійно з ним боротися. Програє, але не здається. Молодому Полу (Тімоті Шаламе), наступнику трону сім’ї Атрейдес призначена важлива місія – покласти край цій боротьбі.

Дені Вільньов – перфекціоніст. З таким підходом він вирішив перенести на екран і світ Дюни – максимально точно, зберігаючи усі деталі. Однак перші відгуки виявили у цьому як плюси, так і мінуси.

– Усе в Дюні працює. Від дивовижного саундтрека Ханса Циммера до приголомшливої операторської роботи Грейга Фрейзера і чудових костюмів Боба Моргана і Жаклін Уест … Фільм виглядає так, ніби вони побували на іншому кінці галактики і зняли те, що відбувалося насправді, – Стівен Вайнтрауб, Collider.

– Я вийшов із залу вражений. Так, напевно, відчували себе люди, що вперше побачили Космічну Одісею: 2001 у 1968 році. Велич цього фільму зашкалює, – Джошуа Ротколф, Empire.

– Багато чого, що ми бачимо, здається лише прологом до більш захопливої майбутньої історії. Це нудна “домашня робота”, після якої вже почнеться по-справжньому захопливе кіно, – Девід Руні, The Hollywood Reporter.

– Дюна отримує п’ять балів за работу над деталізацією світу, проте лише два з половиною – за сюжет, – Оуен Глейберман, Variety.

– Я пережив Дюну. Це фільм, який буває раз на покоління, як Володар перснів на великому екрані 20 років тому. Коли він закінчився, я був готовий до більшого, – Аарон Кауч, The Hollywood Reporter.

– Дюна – чудовий, але не ідеальний епічний фільм; це технічне диво, де занадто багато часу витрачається на підведення до третього акту, який так і не відбувається, – IGN Movies.

– Головна і фундаментальна проблема фільму – це сценарій… який бурить роман Герберта з усією міццю і напастю харвестера, але дістає на поверхню дуже мало цінної субстанції, – Девід Ерліх, IndieWire.

Як ми можемо помітити, журналісти і критики не такі дріб’язкові в гучних висловлюваннях. І навіть ті, кому кіно не особливо сподобалося, не заперечують його амбітності й масштабності. Все ж таки, у складі значаться чудові актори (Тімоті Шаламе, Джош Бролін, Хав’єр Бардем, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек) та чудовий режисер. А якою насправді виявиться Дюна, ми зможемо дізнатися вже зовсім скоро.

Прем’єра Дюни в українському прокаті відбудеться 16 вересня.