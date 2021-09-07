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Такое кино выходит лишь раз в поколение: что пишут первые зрители Дюны

7 сентября, 12:11 Марина Корзун
Такое кино выходит лишь раз в поколение: что пишут первые зрители Дюны
Источник: Getty Images

3 сентября многие журналисты смогли попасть на одну из самых ожидаемых премьер не только Венецианского кинофестиваля, но и всего 2021 года – Дюна режиссера Дени Вильнева (Прибытие, Бегущий по лезвию 2049).

Сюжет повествует о далеком будущем, где люди путешествуют по бескрайним просторам космоса. Делать это они могут лишь с помощью важного вещества – пряности. Это наркотик-галлюциноген, который расширяет границы сознания и помогает выбирать пути для межзвездных полетов. Она (пряность, — Ред.) находится в песках на единственной планете во всей вселенной – Арракис (она же Дюна).

Эта планета принадлежит семье Атрейдес. Ее народ – фремены – вот уже 80 лет недоволен тем, что на его главный ресурс претендует жестокий дом Харконненов, и вынужден постоянно с ним бороться. Проигрывает, но не сдается. Молодому Полу (Тимоти Шаламе), преемнику трона семьи Атрейдес назначена важная миссия – положить конец этой борьбе.

Дени Вильнев – перфекционист. С таким же подходом он решил перенести на экран и мир Дюны – максимально точно, сохраняя все детали. Однако первые отзывы указали в этом как на плюсы, так и на минусы.

– Все в Дюне работает. От изумительного саундтрека Ханса Циммера до потрясающей операторской работы Грейга Фрейзера и великолепных костюмов Боба Моргана и Жаклин Уэст… Фильм выглядит так, будто они побывали на другом конце галактики и сняли то, что происходило на самом деле, – Стивен Вайнтрауб, Collider.

– Я вышел из зала потрясенный. Так, наверное, чувствовали себя люди, впервые увидевшие Космическую Одиссею: 2001 в 1968 году. Величие этого фильма зашкаливает, – Джошуа Ротколф, Empire.

– Многое из того, что мы видим, кажется лишь прологом к более захватывающей будущей истории. Это скучная «домашняя работа», после которой уже начнется по-настоящему увлекательное кино, – Дэвид Руни, The Hollywood Reporter.

– Дюна получает пять баллов за проработку мира, но лишь два с половиной — за повествование, – Оуэн Глейберман, Variety.

– Я пережил Дюну. Это фильм, который бывает раз в поколение, как Властелин колец на большом экране 20 лет назад. Когда он закончился, я был готов к большему, – Аарон Кауч, The Hollywood Reporter.

– Дюна – великолепный, но не идеальный эпический фильм; это техническое чудо, где слишком много времени тратится на подводку к третьему акту, который так и не происходит, – IGN Movies.

– Главная и фундаментальная проблема фильма – это сценарий… который бурит роман Герберта со всей мощью и напастью харвестера, но достает на поверхность очень мало ценной субстанции, – Дэвид Эрлих, IndieWire.

Как мы можем заметить, журналисты и критики не мелочатся в громких высказываниях. И даже те, кому кино не особо сильно понравилось, не отрицают его амбициозность и масштабность. Все-таки, в составе значатся великолепные актеры (Тимоти Шаламе, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек) и великолепный режиссер. А какой на самом деле окажется Дюна, мы сможем узнать уже совсем скоро.

Премьера Дюны в украинском прокате состоится 16 сентября.

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Sources
Variety , The Hollywood Reporter , IGN , IndieWire
Теги
Венеційський кінофестиваль
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