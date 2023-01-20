Українська співачка Jerry Heil здобула престижну премію Music Moves Europe Awards. Артистка смогла перемогти у категорії Public Choise – Вибір публіки.

Схоже, що українка сподобалася жителям Європи, оскільки саме вони проголосували за неї. Церемонія нагородження відбулася 19 січня у Нідерландах. Серед інших категорій особливо цінується перемога у Grand Jury Prize – вона присуджується тому, хто найбільше сподобається журі. Цього року це вдалося Sans Soucis із Італії.

Крім визнання та премії, Jerry Heil за перемогу отримала приз у €5 тис. та виступ у студії Deezer.

Зараз дивляться Переглянути цей допис в Instagram Співачка вже відреагувала на успіх та визнання. – Здобувати перемогу та європейську нагороду в мільйон разів приємніше, коли робиш це в ім’я своєї країни та завдяки їй! Дякую кожній людині, яка голосувала за мене! Крок за кроком прокладається шлях для українських музикантів у світ! Україна звучить! І нас чують, – заявила Jerry Heil. Про те, що артистку номінували на європейську премію, стало відомо ще в середині жовтня. Вона змагалася із 15 молодими артистами, які уособлюють сучасну європейську музику. Попередні переможці зуміли зробити успішну кар’єру у світі музики – Stromae, Rosalia, Dua Lipa, Mezerg, Blanks, Ladaniva, Meskerem Mees та Christine and the Queens. Читайте також: Jerry Heil госпіталізували просто під час концерту: без переломів не обійшлося

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.