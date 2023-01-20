Украинская певица Jerry Heil получила престижную премию Music Moves Europe Awards. Артистка смога победить в категории Public Choise — Выбор публики.

Похоже, украинка понравилась жителям Европы, поскольку именно они проголосовали за нее. Церемония награждения состоялась 19 января в Нидерландах. Среди других категорий особо ценится победа в Grand Jury Prize — она присуждается тому, кто больше всего понравится жюри. В этом году это удалось Sans Soucis из Италии.

Помимо признания и премии, Jerry Heil за победу получила приз в €5 тыс. и выступление в студии Deezer.

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Певица уже отреагировала на успех и признание.

— Одерживать победу и европейскую награду в миллион раз приятнее, когда делаешь это во имя своей страны и благодаря ей! Спасибо каждому человеку, который голосовал за меня! Шаг за шагом прокладывается путь для украинских музыкантов в мир! Украина звучит! И нас слышат, — заявила Jerry Heil.

О том, что артистку номинировали на европейскую премию стало известно еще в средине октября. Она соревновалась с 15 молодыми артистами, олицетворяющих современную европейскую музыку. Предудыщие победители сумели сделать успешную карьеру в мире музыки — Stromae, Rosalia, Dua Lipa, Mezerg, Blanks, Ladaniva, Meskerem Mees и Christine and the Queens.