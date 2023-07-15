Уже в День Незалежності України, 24 серпня, у прокат вийде довгоочікуваний фільм Довбуш режисера Олеся Саніна. А 19-го числа останнього місяця літа він відкриє 14-й міжнародний Одеський кінофестиваль.

Фільм, події в якому розгортаються в Карпатах у XVIII столітті, вартий уваги кожного. Це пригодницько-історичний екшен про ватажка опришків Олексу Довбуша.

Факти ICTV вирішили зібрати все, що відомо про фільм Довбуш, а саме – його трейлер, сюжет, акторський склад і цікаві факти.

Трейлер фільму Довбуш

12 липня творці фільму показали фінальний трейлер. У ролику – боротьба Олекса Довбуша за свободу свого народу, гідність і любов.

Він є втіленням архетипу українця з почуттям власної гідності, який не войовничий за своєю природою та понад усе мріє про мирне, вільне та щасливе життя на своїй землі, проте, коли з’являються вороги, Олекса без сумнівів бере до рук зброю.

Сюжет фільму Довбуш

Як ми писали вище, події в кінострічці відбуваються в Карпатах у XVIII столітті. Правління польської шляхти виявляється жорстоким і змушує гуцулів тікати в гори. Брати Олекса та Іван Довбуші оголошені поза законом, а тому стають опришками і хочуть відшукати спосіб помститися панам за вбивство їхніх батьків.

Через деякий час Івана більше стали цікавити гроші, аніж справедливість, а тому брати починають ворогувати.

У підсумку – Олекса очолює повстання гуцулів, шляхта всіляко намагається його прибрати, але він хитріший за них.

Акторський склад фільму Довбуш

Головну роль Олекси Довбуша виконає актор Сергій Стрельников, його брата Івана зіграє Олексій Гнатковський, а кохану Марічку – Даша Плахтій.

Ролі опришків дісталися Петру Жируну, Павлу Жируну, Дмитру Вівчарюку, Роману Ясиновському, Ростиславу Держипольському. Олександр Мавріц зіграє персонажа Звенчука.

З’являться у фільмі й польські актори, а саме – Матеуш Костюкевич та Агата Бузек.

Цікаві факти про фільм Довбуш

Стрічку почали знімати у 2018 році в серпні, проте процес перервався і продовжився тільки на початку червня 2021 року.

Спочатку його прем’єра була запланована на осінь 2021-го, потім перенесена на весну 2022-го, але й тут плани творців не втілилися. Через повномасштабну війну прем’єру довелося відкласти.

Зйомки відбулися в Карпатах, Тернопільській області та Києві.

Також цікаво те, що для Олексія Гнатковського, який зіграє брата Олекси, цей фільм став дебютом. Режисер стрічки Олесь Санін упевнений, що після нього актор стане для багатьох відкриттям.