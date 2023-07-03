Оголошено фільм-відкриття 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Ним стане українська стрічка Довбуш режисера Олеся Саніна.

Це вперше, коли фільмом-відкриттям ОМКФ стала вітчизняна стрічка. Її показ відбудеться 19 серпня.

Довбуш – пригодницько-історичний екшен про Олексу Довбуша, сюжет у якому розгортається в Карпатах у XVIII столітті. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори, а брати Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками.

Вони хочуть відшукати спосіб помсти панам за вбивство їхніх батьків, однак стають ворогами. Одному потрібні гроші, другому – справедливість. У результаті Олекса очолює повстання гуцулів, проте шляхта всіляко намагається його прибрати, але він виявляється хитрішим.

Ролі у фільмі виконали Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевич, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський, Олександр Мавріц.