Творці фільму Довбуш презентували офіційний постер – дата прем’єри

Творці українського фільму Довбуш презентували офіційний постер. На ньому зображені головні герої кінострічки режисера Олеся Саніна.

Прем’єра фільму в кінотеатрах відбудеться вже цього літа – 24 серпня. Стрічка розповість про легенду українських Карпат – Олексу Довбуша. В ній творці передали віяння часу та розповіли про життя і боротьбу ватажка опришків, якого, як і його нащадків – сучасних українців – неможливо позбавити свободи.

Головну роль у фільмі зіграв актор Сергій Стрельников. За його словами, в його персонажі Олексі є все – біль, радість, бій за життя, любов.

– Це кіно про битву за свою свободу як ніколи актуальне. Сьогодні ми, українці, повною мірою розуміємо, що таке війна, що таке, коли хтось, хто несповна розуму, совісті і честі, прийшов на твою землю, щоб тебе банально знищити. І я до землі вклоняюся усім тим хлопцям та дівчатам, які зараз, ризикуючи своїм життям, боронять нашу землю. Кожен з них і є Довбуш. Це кіно про них, – сказав Сергій.

Кохану Олекси, Марічку, втілила акторка Даша Плахтій. Щоб зіграти свого персонажа, вона багато спілкувалася з режисером, який занурював її в тогочасну епоху.

Рідного брата Олекси Довбуша зіграв Олексій Гнатковський, і це його дебют. Олесь Санін інтригує, що після виходу фільму в прокат він стане справжнім відкриттям для багатьох.