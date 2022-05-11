Українська прима-балерина Катерина Кухар розповіла про евакуацію своїх дітей з України. За словами артистки, про початок повномасштабної війни вона дізналася у Берліні, куди приїхала на міжнародний конкурс.

24 лютого о 05.00 Катерині зателефонувала няня, яка перебувала з її донькою. Водночас син Кухар був в іншому місці.

– Це якийсь страшний сон. Вона сказала, що війна почалася. Я гадала, що це були найважчі дні у нашому житті. Як у пеклі, напевно. Ти не розумієш, як допомогти дітям, родичам, всій Україні. Ось так почалася наша нова історія. Наш кум вивіз спочатку нашого сина, тому що він був з їхньою сім’єю. І ми забрали Тимура з Угорщини на його день народження. Вони 8 годин йшли пішки, тому що черга з автівок була 40 км, – розповіла Катерина зі сльозами на очах.

Попри те, що Тимуру 13 років, він не міг зрозуміти, чому мама постійно плаче.

– Він постійно говорив: Мамо, в мене сьогодні день народження. Ти ж розумієш, війна скінчиться, ми поїдемо додому, тому що мене там всі чекають, я ж планував грандіозну вечірку. Ми ж це зробимо? Потім ми ночували, дуже довго чекали на донечку, яка їхала з нянею на перекладних, де вони тільки не ночували з песиком маленьким, без документів. Але дякувати Польщі, що вони все дуже чітко, швидко і так з розумінням, з теплом у серці зробили, – додала прима-балерина.

Кухар зізналася, що зараз її діти перебувають у Франції з родичами. Водночас вона з чоловіком робить багато благодійних вистав, збираючи кошти для ЗСУ та розповідаючи світові про події в Україні.