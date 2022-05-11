Украинская прима-балерина Екатерина Кухар рассказала об эвакуации своих детей из Украины. По словам артистки, о начале полномасштабной войны она узнала в Берлине, куда приехала на международный конкурс.

24 февраля в 05.00 Екатерине позвонила по телефону няня, которая находилась с ее дочерью. В то же время сын Кухар был в другом месте.

– Это какой-то страшный сон. Она сказала, что война началась. Я думала, что это были самые трудные дни в нашей жизни. Как в аду, наверное. Ты не понимаешь, как помочь детям, родственникам, всей Украине. Вот так началась наша новая история. Наш кум вывез сначала нашего сына, потому что он был с их семьей. И мы забрали Тимура из Венгрии на его день рождения. Они 8 часов шли пешком, потому что очередь из машин была 40 км, — рассказала Екатерина со слезами на глазах.

Несмотря на то, что Тимуру 13 лет, он не мог понять, почему мама постоянно плачет.

– Он постоянно говорил: Мама, у меня сегодня день рождения. Ты же понимаешь, война закончится, мы поедем домой, потому что меня там все ждут, ведь я планировал грандиозную вечеринку. Мы ведь это сделаем? Потом мы ночевали, очень долго ждали дочь, которая ехала с няней на переводных, где они только не ночевали с песиком маленьким, без документов. Но спасибо Польше, что они все очень четко, быстро и так с пониманием, с теплом в сердце сделали, — добавила прима-балерина.

Кухар призналась, что сейчас ее дети находятся во Франции с родственниками. В то же время, она с мужем делает много благотворительных спектаклей, собирая средства для ВСУ и рассказывая миру о событиях в Украине