Український дизайнер капелюхів Руслан Багінський прикрасив голову вокалістки британського інді-гурту Florence and the Machine Флоренс Велч. Про це Руслан повідомив у своєму Instagram.

– Золота житня корона, яка прикрашає Флоренцію, як ніколи символізує нашу українську природу, дім та життя, яке переможе, незважаючи ні на що. Це символ Києва як місця, де зустрічалися творчі серця з усього світу, – заявив дизайнер.

Відомо, що Флоренс Велч з’явилася з аксесуаром від Руслана у кліпі My Love, який було знято у Києві у листопаді 2021 року.

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– Робота була знята за кілька місяців до того, як наша рідна країна зазнала повномасштабного вторгнення. Флоренс не могла б краще висловити у своїх текстах те, що ми часто відчуваємо зараз, доки творчі серця знову не зустрінуться, – додав Багінський.

Відомо, що інді-гурт активно підтримує Україну в умовах війни з Росією, і часто знімає кліпи в Києві завдяки неймовірним пейзажам та незвичайним локаціям. Приміром, ще навесні Florence and the Machine випустили кліп на пісню Free, знятий у Києві. Британці створювали ролик в одному із корпусів КНУ імені Тараса Шевченка, а також на Байковому цвинтарі — видніється місцевий крематорій.