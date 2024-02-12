Голлівудський актор Сильвестер Сталлоне розповів, кого бачить у ролі Рембо. Зірка кіно вважає, що колишнього військового повинен грати тільки Раян Гослінг.

Сталлоне розповів, чому Гослінг має стати Рембо

Так, Сталлоне під час участі в Нічному шоу з Джиммі Феллоном вирішив обговорити світ кіно, і мова зайшла про його стару роль Рембо, яка стала культовою серед бойовиків 90-х.

Жартома актор заявив, що в разі перезапуску франшизи, роль Сильвестра має посісти Раян Гослінг, який нещодавно знявся у фільмі Барбі. Утім, Сталлоне додав, що його колега може бути надто гарний для такої ролі.

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Актор з бойовиків також зазначив, що образ Кена у Барбі в білій шубі могли частково скопіювати з Рембо. Сильвестр додав, що режисер Барбі Грета Гервіг запропонувала йому знятися у фільмі, але актор не міг цього зробити через щільний графік.

77-річний актор під час шоу також згадав, як він одного разу вечеряв із Гослінгом. Його молодший колега розповів, що в дитинстві надихався бойовиком, в якому знімався Сталлоне, і навіть відвідував школу в костюмі в стилі головного героя.

Нагадаємо, що раніше Гослінг розповів, чому не показує Барбі своїм дітям. Артист зізнався, що не знає, яка буде реакція у дітей, адже він постає в образі Кена у фільмі, що порушує важливі соціальні теми.