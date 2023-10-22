Актор Арнольд Шварценеггер розповів, як дійшов миру із запеклим суперником Сільвестром Сталлоне. Це сталося завдяки легендарному голлівудському адвокату Джейку Блуму, що помер на початку вересня 2023 року. Йому був 81 рік.

На честь зіркового юриста влаштували вечір памʼяті, куди запросили і колишнього губернатора Каліфорнії. Шварценеггер зізнався численним друзям і колегам Блума, що на початку карʼєри він конкурував із Сільвестром Сталлоне по всіх пунктах – від обʼєму мʼязів до розміру статків. Тому зірку Термінатора дуже розлютило, що суперник став клієнтом його адвоката та ще й планує долучитися до проєкту Планета Голівуд. Це була мережа тематичних бургерних, одним із засновників якої був також Брюс Вілліс.

Арнольд Шварценнегер розповів, що Джейк Блум переконав його у вигоді, яку отримає бізнес у випадку, якщо до них доєднається Сталлоне. Після цього зірки провели разом багато часу, літаючи по світу та просуваючи свій бізнес. В результаті їхня ворожнеча згасла, і вони навіть перетворилися на близьких друзів.

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Джейка Блума згадують як адвоката багатьох кінозірок, у чиїй карʼєрі він зіграв вирішальну роль.

– Він укладав угоди, одні з найбільших, які коли-небудь бачив Голівуд. Блум зробив Джонні Деппа дуже багатим завдяки гонорару, виставленому за участь у франшизі Пірати Карибського моря. Блум допоміг Арнольду Шварценеггеру та Сільвестру Сталлоне стати світовими зірками бойовиків, – писав про адвоката ексредактор Hollywood Reporter Метью Белоні.

Видатний юрист також представляв інтереси Мартіна Скорсезе, Джорджа Лукаса, Джона Г’юза, Рона Говарда, Брюса Вілліса і Джекі Чана.