Голливудский актер Сильвестер Сталлоне рассказал, кого видит в роли Рэмбо. Звезда кино считает, что бывшего военного должен играть только Райан Гослинг.

Сталлоне рассказал, почему Гослинг должен стать Рэмбо

Так, Сталлоне во время участии в Ночному шоу с Джимми Фэллоном решил обсудить мир кино, и речь зашла о его старой роли Рэмбо, которая стала культовой среди боевиков 90-х.

В шутку актер заявил, что в случае перезапуска франшизы, роль Сильвестра должен занять Райан Гослинг, который недавно снялся в фильме Барби. Впрочем, Сталлоне добавил, что его коллега может быть слишком красив для такой роли.

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Актер из боевиков также отметил, что образ Кена в Барби в белой шубе могли частично скопировать с Рэмбо. Сильвестр добавил, что режиссер Барби Грета Гервиг предложила ему сняться в фильме, но актер не мог этого сделать из-за плотного графика.

77-летний актер во время шоу также вспомнил, как он однажды ужинал с Гослингом. Его младший коллега рассказал, что в детстве вдохновлялся боевиком, в котором снимался Сталлоне, и даже посещал школу в костюме в стиле главного героя.

Напомним, что ранее Гослинг рассказал, почему не показывает Барби своим детям. Артист признался, что не знает, какая будет реакция у детей, ведь он предстает в образе Кена в фильме, который поднимает важные социальные темы.