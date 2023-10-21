Актриса Дар’я Петрожицька розповіла, як скинула вагу за допомогою сироїдіння. Зірка зізнається, що не обійшлося без корисних порад від колег.

Так, ще на початку повномасштабного вторгнення Дар’я поїхала в Німеччину до свого коханого. Там вона розслабилася, заїдаючи стрес солодким, що є однією з найсильніших пристрастей.

– Я можу з’їсти київський торт маленький за два рази. І за той час добряче набрала – у кілограмах не скажу, – зізналася Дарина в подкасті Аліни Шаманської.

Петрожицька також розкрила, як скинула зайву вагу. Займатися спортом і худнути вона почала після того, як дізналася про повернення в Україну для гри у виставі. Актриса зазначила, що навіть дещо перестаралася зі схудненням – на це їй вказали костюми для вистави.

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Щодо свого зовнішнього вигляду Дар’я зазначила, що вона не була товстою – у ній просто дуже багато рідини. Усе через те, що акторка п’є мало води, і організм намагається її накопичити. У хід пішло навіть сироїдіння – спробувати їй порадила колега Анна Кошмал.

– Я сказала Кошмал, що хочу скинути з себе воду – вона порадила сироїдіння. Наступного дня я сказала, що хочу спробувати. На зніманнях це справді зручно, замовляєш огірки, помідори, два персики й три банани і тобі привозять. Була спокуса приїхати додому і наїстися, але я витримала, – похвалилася Дар’я.

Нагадаємо, що 2022 року Петрожицька розповіла про проблеми зі здоров’ям. Як виявилося, за час перебування в Німеччині вона встигла побувати в лікарні.