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Я плакала від щастя: Петрожицька згадала найкращий день за період війни

14 Жовтня 2022, 16:35
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Я плакала від щастя: Петрожицька згадала найкращий день за період війни
Джерело: Новий канал

За вісім місяців повномасштабної війни українці пережили багато невтішних подій. Втім не варто забувати про хороші моменти, які допоможуть знизити рівень стресу. Акторка та зіркова учасниця проєкту Improv Live Show (Новий канал) Дар’я Петрожицька розповіла про день після 24 лютого, коли відчула себе по-справжньому щасливою.

– З 24-го лютого і справді мало що радує, бо хочеться додому. Хочеться миру і свого життя. Та я радію перемогам! Але тихо. Боюся дуже радіти, бо надзвичайно хвилююся за наших людей. Маю піднесений настрій на благодійних концертах, які ми робимо в Гамбургу щонеділі вже пів року. До нас приходять українці, і почуваєшся так добре, бо зі своїми, – каже Петрожицька.

Improv Live Show (Новий канал)

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Акторка зізналась, який момент за період війни вона називає по-справжньому позитивним.

– Мабуть, найщасливіший день з 24-го лютого – мій день народження (31.05. – Ред.). Хлопець  подарував мені поїздку до Діснейленду. Цілий день почувалася маленькою принцесою і раділа. Тоді я нарешті плакала від щастя. Та о 23:00 там був завершальний, неймовірної краси салют, який одразу повернув мене думками додому, – зізнається Петрожицька.

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