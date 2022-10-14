Я плакала від щастя: Петрожицька згадала найкращий день за період війни

За вісім місяців повномасштабної війни українці пережили багато невтішних подій. Втім не варто забувати про хороші моменти, які допоможуть знизити рівень стресу. Акторка та зіркова учасниця проєкту Improv Live Show (Новий канал) Дар’я Петрожицька розповіла про день після 24 лютого, коли відчула себе по-справжньому щасливою.

– З 24-го лютого і справді мало що радує, бо хочеться додому. Хочеться миру і свого життя. Та я радію перемогам! Але тихо. Боюся дуже радіти, бо надзвичайно хвилююся за наших людей. Маю піднесений настрій на благодійних концертах, які ми робимо в Гамбургу щонеділі вже пів року. До нас приходять українці, і почуваєшся так добре, бо зі своїми, – каже Петрожицька.

Зараз дивляться

Акторка зізналась, який момент за період війни вона називає по-справжньому позитивним.