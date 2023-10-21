Актриса Дарья Петрожицкая рассказала, как сбросила вес с помощью сыроедения. Звезда признается, что не обошлось без полезных советов от коллег.

Так, еще в начале полномасштабного вторжения Дарья уехала в Германию к своему возлюбленному. Там она расслабилась, заедая стресс сладким, что является одной из самых сильных пристрастий.

— Я могу съесть киевский торт маленький за два раза. И за то время сильно набрала — в килограммах не скажу, — призналась Дарья в подкасте Алины Шаманской.

Петрожицкая также раскрыла, как сбросила лишний вес. Заниматься спортом и худеть она начала после того, как узнала о возвращении в Украину для игры в спектакле. Актриса отметила, что даже слегка перестаралась с похудением — на это ей указали костюмы для спектакля.

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Касательно своего внешнего вида Дарья отметила, что она не была толстой — в ней просто очень много жидкости. Все из-за того, что актриса пьет мало воды, и организм старается ее накопить. В ход пошло даже сыроедение — попробовать ей посоветовала коллега Анна Кошмал.

— Я сказала Кошмал, что хочу сбросить с себя воду — она посоветовала сыроедение. На следующий день я сказала, что хочу попробовать. На съемках это действительно удобно, заказываешь огурцы, помидоры, два персика и три банана и тебе привозят. Был соблазн приехать домой и наесться, но я выдержала, — похвасталась Дарья.

Напомним, что в 2022 году Петрожицкая рассказала о проблемах со здоровьем. Как оказалось, за время пребывания в Германии она успела побывать в больнице.