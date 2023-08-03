У сім’ї Ольги Сумської сталося горе – помер її свекор і батько Віталія Борисюка, чоловіка актриси. Про це зірка поділилася з шанувальниками в Instagram.

– Пішов із життя Микола Петрович Борисюк. Глибокі співчуття чоловікові та його сестрі Наталі… Світла пам’ять нашому найдорожчому, найдобрішому у світі батькові й дідусеві, моєму неймовірному свекру! Летіть, наш рідний, – заявила Ольга.

Акторка також показала спільні знімки зі свекром, де вони разом позують на камеру і посміхаються. Про причини смерті Сумська так і не розповіла.

Користувачі мережі відреагували на важку для сім’ї зірки новину:

Співчуваю… Важко пережити цю війну літнім людям

Ольго, прийміть найщиріші співчуття Вашій родині. Тепер Ваш свекор ангел, який буде Вас оберігати з неба.

Світла пам’ять. Нехай спочиває в мирі… Щирі співчуття родині…

Царство небесне! Співчуття всій родині і сил пережити втрату.

Раніше Наталка Денисенко розповіла про смерть свекра. Про це стало відомо 6 червня, актриса заявила, що це важкий період для всієї родини. Григорій Фединчик запам’ятається близьким світлою і позитивною людиною.