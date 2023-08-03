В семьи Ольги Сумской случилось горе — умер ее свекор и отец Виталия Борисюка, мужа актрисы. Об этом звезда поделилась с поклонниками в Instagram.

— Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк. Глубокие соболезнования мужу и его сестре Наталье… Светлая память нашему дорогому, самому доброму в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру! Летите, наш родной, — заявила Ольга.

Актриса также показала общие снимки со свекром, где они вместе позируют на камеру и улыбаются. О причинах смерти Сумская так и не рассказала.

Пользователи сети отреагировали на тяжелую для семьи звезды новость:

Сочувствую… Трудно пережить эту войну пожилым людям;

Ольга, примите самые искренние соболезнования Вашей семье. Теперь Ваш свекор ангел который будет Вас оберегать с неба.

Светлая память. Пусть покоится в мире… Искренние соболезнования семье…

Царство небесное! Соболезнования всей семье и сил пережить потерю.

Ранее Наталка Денисенко рассказала о смерти свекра. Об этом стало известно 6 июня, актриса заявила, что это трудный период для всей семьи. Григорий Фединчик запомнится близким светлым и позитивным человеком.