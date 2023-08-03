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Сил пережить утрату: в семьи Ольги Сумской случилось горе

3 августа 2023, 11:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сумська

В семьи Ольги Сумской случилось горе — умер ее свекор и отец Виталия Борисюка, мужа актрисы. Об этом звезда поделилась с поклонниками в Instagram.

— Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк. Глубокие соболезнования мужу и его сестре Наталье… Светлая память нашему дорогому, самому доброму в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру! Летите, наш родной, — заявила Ольга.

Актриса также показала общие снимки со свекром, где они вместе позируют на камеру и улыбаются. О причинах смерти Сумская так и не рассказала. 

Пользователи сети отреагировали на тяжелую для семьи звезды новость:

  • Сочувствую… Трудно пережить эту войну пожилым людям;
  • Ольга, примите самые искренние соболезнования Вашей семье. Теперь Ваш свекор ангел который будет Вас оберегать с неба.
  • Светлая память. Пусть покоится в мире… Искренние соболезнования семье…
  • Царство небесное! Соболезнования всей семье и сил пережить потерю.

Ранее Наталка Денисенко рассказала о смерти свекра. Об этом стало известно 6 июня, актриса заявила, что это трудный период для всей семьи. Григорий Фединчик запомнится близким светлым и позитивным человеком.

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