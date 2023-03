2023-го кінорік підготував для глядачів чимало новинок і премʼєр, що допоможуть поринути у захопливий вирій фантастики та пізнати краще біографію улюблених персонажів.

Для поціновувачів кіномистецтва Факти ICTV зібрали 10 найочікуваніших мінісеріалів.

10 премʼєр 2023 року

The Last of Us

Постапокаліптичний серіал, заснований на популярній відеогрі The Last of Us. За сюжетом, США бореться з епідемією, яка перетворює людей на зомбі. Зарадити цьому може дівчина-підліток, яка має імунітет до вірусу. Вона мусить допомогти в створені вакцини. Головні ролі зіграли Педро Паскаль (Гра престолів, Диво-жінка:1984) і Белла Рамзі (Гра престолів).

Зараз дивляться

Перша серія вийшла 15 січня на американському телеканалі HBO. Аудиторія серіалу постійно зростає. Кожний епізод збирає більшу кількість переглядів, аніж попередній. Так, передостання, восьма серія набрала 8,1 млн глядачів за перший день її виходу. Фінальна 9-та серія вийшла 12 березня, тоді, коли відбувалася церемонія нагородження Оскар. Проте віддані фанати The Last of Us не змогли пройти повз завершення першого сезону.

Мандалорець/ The Mandalorian (3-й сезон)

Уже згаданий Педро Паскаль цього березня не дає про себе забути. Адже, окрім постапокаліптичної новинки Останні з нас, вже 1 березня актор повертається з третім сезоном космічного вестерна Мандалорець зі всесвіту Зоряних воєн.

Серіал з франшизи Зоряні війни розповідає про мисливця за головами Діна Джаріна, що належить до клану космічних військ мандалорців.

У першому сезоні мисливець врятував зелене створіння, схоже на магістра Йоду, та взяв його під свою опіку, назвавши Грогом. Наприкінці другого сезону Мандалорець знімає свій шолом, щоб попрощатися із Грогом. За таке у мандалоріанській культурі виганяли із ордену. Тож, у третьому сезоні Дін воззʼєднується зі своїм другом Грогом і шукає спокути, щоб повернутися додому.

Глядачі вже можуть переглянути дві серії серіалу. Загалом, Disney+ розповів, що кількість епізодів складається традиційно із 8-ми.

Дейзі Джонс і The Six

Псевдобіографічний мінісеріал заснований на однойменній книзі американської письменниці Тейлор Дженкінс Рід і розповідає про рокгурт 1970-х років Дейзі Джонс і Шістка.

Стрічка швидше документальна, ніж музична. Вона розповідає шлях гурту і пік їхнього успіху. Цікавим є те, що частково, основою книги та серіалу є історія реального гурту Fleetwood Mac і біографії самої письменниці.

За сюжетом, Дейзі Джонс росте у багатій родині, яка не приділяє їй уваги, тому згодом дівчина спрямовує свою енергію в музичну творчість. Головну роль зіграла Райлі Кіо – онука Елвіса Преслі.

Мінісеріал вийшов 3 березня та складається із десяти серій.

Таємне вторгнення

Ще один мінісеріал створений для сервісу Disney+, заснований частково на коміксах Таємне вторгнення від Marvel Comics.

Серіал є продовженням однойменної сюжетної лінії коміксів Marvel, в центрі якої – історія директора організації Щ.И.Т. Ніка Фʼюрі. Роль супергероя, як завжди, зіграє легендарний Семюел Лірой Джексон.

У подіях серіалу Нік Фʼюрі намагається зупинити секту інопланетян Скруллів. Ці істоти здатні імітувати вигляд, голос та спогади людей.

Таємне вторгнення складатиметься з шести серій, які вийдуть на Disney+

Монік Олівʼє: Спільниця диявола

Документальний мінісеріал, який складається із пʼяти частин, засновано на реальних подіях.

Сюжет розгортається навколо відомого серійного вбивці Франції Мішеля Фурніре. Він вбивав дівчат і жінок з 1980-х до початку 2000-х. Помер у 2021 році під час увʼязнення. Серіал розповідає про його дружину Монік Олівʼє, яка, як виявляється, була причетна до його справ.

Любов і смерть

Черговий мінісеріал HBO. В сюжеті розповідають реальну історію про домогосподарку Кенді Монтгомері з Техасу, яку звинувачують у вбивстві її подруги Бетті Гор. В головній ролі – Елізабет Олсен.

Перша серія серіалу вийде вже 27 квітня. Загалом він матиме 7 епізодів.

Снігова дівчинка

Іспанський мінісеріал про дівчинку Амаю, яка зникла під час святкового параду в Малазі. За цю справу береться молода журналістка, що хоче допомогти батькам дівчинки.

Серіал вийшов на Netflix 27 січня в шести епізодах.

Ти/You

Новий 4 сезон популярного серіалу Ти розділили на дві частини. До першої увійшли 5 епізодів, які стартували в лютому. А нещодавно, 9 березня, відбулась премʼєра другої частини.

За сюжетом, головний герой Джо Голдберг переїхав до Європи і починає нове життя. Він видає себе за професора британського університету і викладає англійську дітлахам аристократів. Та раптом герої, що оточують Джо, починають помирати одне за одним. Джо збентежений, адже він до цього ніяк не причетний, тому вирішує провести власне розслідування.

Великі сподівання

Мінісеріал є екранізацією однойменного роману Великі сподівання Чарльза Діккенса. Він розповідає про бідного сироту на імʼя Філіп Пірріп (Піп). Коли йому виповнюється 18 років, він починає отримувати гроші від аноніма. Це була міс Гевішем – надзвичайно багата і похмура стара леді. Вона запрошує Піпа до свого будинку. Там юнак закохується в Естеллу – вихованку міс Гевішем. Проте ідеальну історію хоче зіпсувати сама ж Гевішем – жінка, яка роками тримає образу на чоловіків.

Головні ролі виконують Шалом Брюн-Франклін, Олівія Колман та інші.

Перший сезон серіалу налічуватиме шість епізодів. Глядачі зможуть переглянути декілька із них вже 26 березня.

Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів

У травні вийде новий приквел популярного серіалу Бріджертони від Netflix.

Сюжет розповідаєпро королеву Шарлотту, дружину короля Георга ІІІ, яка правила з 1761-го по 1818 рік. Головну героїню зіграла Голда Рошевель, яка вже була в Бріджертонах, та Інді Ріа Амартейфіо (молода Шарлотта).

Складатиметься серіал з шести епізодів, які вийдуть одночасно на Netflix 4 травня.