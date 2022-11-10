Співачка Світлана Тарабарова чекає на третю дитину. Про це артистка розповіла в Instagram.

Так, на знімку зірка красується на камеру разом із позитивним тестом на вагітність. На обличчі у Світлани можна побачити усмішку.

– Життя триває 3.0, – коротко прокоментувала цю новину артистка.

Її колеги, українські зірки вже відреагували на радісну подію.

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Наприклад, співачка MamaRika привітала Світлану і закликала її зберігати світло всередині себе, адже зараз це найважливіше.

До привітань приєдналися Соломія Вітвіцька та Слава Дьомін.

Фанати Тарабарової також засипали її теплими словами:

Це така чудова новина, адже діти – це безмежне щастя!

Гарних та красивих людей має бути більше!

Вітаю Вашу родину з такою чудовою новиною!

Це хороша новина, це означає, що життя триває!

І хоча зірка чекає на поповнення, в її родині в умовах війни поменшало людей – Тарабарова зреклася рідного дядька з Росії. Коли ворог атакував Херсон, її дядько написав повідомлення з вітанням. Співачка вважає, що її родичу промили мізки, адже він раніше щоліта приїжджав в Україну.