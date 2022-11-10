Певица Светлана Тарабарова ждет третьего ребенка. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Так, на снимке звезда красуется на камеру вместе с положительным тестом на беременность. На лице у Светланы можно заметить улыбку.

— Жизнь продолжается 3.0, — кратко прокомментировала эту новость артистка.

Ее коллеги, украинские звезды, уже отреагировали на радостное событие.

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К примеру, певица MamaRika поздравила Светлану, и призвала ее хранить свет внутри себя, ведь сейчас это самое важное.

К поздравлениям присоединились Соломия Витвицкая и Слава Демин.

Фанаты Тарабаровой также засыпали ее теплыми словами:

Это такая замечательная новость, ведь дети это безграничное счастье!

Хороших и красивых людей должно быть больше!

Поздравляю Вашу семью с такой замечательной новостью!

Это хорошая новость, это значит, что жизнь продолжается!

И хотя звезда ждет пополнения, в ее семье в условиях войны уменьшилась — Тарабарова отреклась от родного дяди из России. Когда враг атаковал Херсон, ее дядя написал сообщение с поздравлением. Певица считает, что ее родственнику промыли мозги, ведь он раньше каждое лето приезжал в Украину.