Певица Светлана Тарабарова ждет третьего ребенка. Об этом артистка рассказала в Instagram.
Так, на снимке звезда красуется на камеру вместе с положительным тестом на беременность. На лице у Светланы можно заметить улыбку.
— Жизнь продолжается 3.0, — кратко прокомментировала эту новость артистка.
Ее коллеги, украинские звезды, уже отреагировали на радостное событие.
К примеру, певица MamaRika поздравила Светлану, и призвала ее хранить свет внутри себя, ведь сейчас это самое важное.
К поздравлениям присоединились Соломия Витвицкая и Слава Демин.
Фанаты Тарабаровой также засыпали ее теплыми словами:
- Это такая замечательная новость, ведь дети это безграничное счастье!
- Хороших и красивых людей должно быть больше!
- Поздравляю Вашу семью с такой замечательной новостью!
- Это хорошая новость, это значит, что жизнь продолжается!
И хотя звезда ждет пополнения, в ее семье в условиях войны уменьшилась — Тарабарова отреклась от родного дяди из России. Когда враг атаковал Херсон, ее дядя написал сообщение с поздравлением. Певица считает, что ее родственнику промыли мозги, ведь он раньше каждое лето приезжал в Украину.