Светлана Лобода и Макс Барских отказались выступать на одной сцене с Валерием Меладзе

Украинские артисты Светлана Лобода и Макс Барских не выступят на музыкальном фестивале в Кишеневе (Молдова), если там будет российский певец Валерий Меладзе.

В комментарии Фактам ICTV менеджмент Лободы заявил, что их позиция категорична и она “без русских”.

— Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами, которые не поддерживают Украину, наша позиция едина и категорична, — сказали представители певицы.

Исполнитель Макс Барских также намерен отказаться от выступления на фестивале. В Instagram он написал, его и команду заверили, что Валерия Меладзе не будет, вместо этого организаторы пригласят другого иностранного артиста, и как только все станет известно — сделают заявление.

— В ближайшее время организаторы фестиваля объявят имя нового артиста, после чего я смогу окончательно подтвердить свое участие в мероприятии. А пока продолжаю репетировать свои главные хиты, которые прозвучат на украинском для моих молдавских поклонников, — подчеркнул Барских.

Отметим, ранее в сети стали обсуждать Summer Fest Moldova, который состоится в Кишеневе 26-27 августа. Дело в том, что на баннерах появились Макс Барских и Светлана Лобода, однако внезапно возле них предстал и Валерий Меладзе, у которого нет однозначной позиции касательно полномасштабной войны в Украине.