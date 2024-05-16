Подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна, як і багато хто з українців, зіткнулося з плановим відключенням світла. Співачка похизувалася тим, як чоловік розвʼязав питання з вечерею.

Арсен Мірзоян приготував вечерю у темряві

Світло в будинку артистів вимкнули ввечері 15 травня. Матвієнко показала лайфхак, який застосував її коханий, аби родина не залишилася голодною.

У сториз Антоніна виклала фото, на якому музикант топлес і з ліхтариком на голові нарізає мʼясо та овочі, що планує приготувати на газовій пічці.

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– Світла немає, а вечеря є. Дякую! – звернулася до Мірзояна дружина.

Нагадаємо, що російські обстріли пошкодили українську енергетичну інфраструктуру. Тож уряд ввів графіки відключення електроенергії. За словами радника премʼєр-міністра Дениса Шмигаля Юрія Бойка, вони можуть діяти щонайменше до серпня.