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Світла немає, а вечеря є: Тоня Матвієнко показала лайфхак від Арсена Мірзояна

16 Травня 2024, 16:59
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян
Джерело: Антоніна Матвієнко

Подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна, як і багато хто з українців, зіткнулося з плановим відключенням світла. Співачка похизувалася тим, як чоловік розвʼязав питання з вечерею.

Арсен Мірзоян приготував вечерю у темряві

Світло в будинку артистів вимкнули ввечері 15 травня. Матвієнко показала лайфхак, який застосував її коханий, аби родина не залишилася голодною.

У сториз Антоніна виклала фото, на якому музикант топлес і з ліхтариком на голові нарізає мʼясо та овочі, що планує приготувати на газовій пічці.

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– Світла немає, а вечеря є. Дякую! – звернулася до Мірзояна дружина.

Арсен Мірзоян

Фото: Тоня Матвієнко/Instagram

Нагадаємо, що російські обстріли пошкодили українську енергетичну інфраструктуру. Тож уряд ввів графіки відключення електроенергії. За словами радника премʼєр-міністра Дениса Шмигаля Юрія Бойка, вони можуть діяти щонайменше до серпня.

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Арсен Мірзоян відключення світла Тоня Матвієнко
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