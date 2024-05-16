Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Света нет, а ужин есть: Тоня Матвиенко показала лайфхак от Арсена Мирзояна

16 мая 2024, 16:59
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян
Источник: Антонина Матвиенко

Супруги Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна, как и многие украинцы, столкнулись с плановым отключением света. Певица похвасталась тем, как муж решил вопрос с ужином.

Арсен Мирзоян приготовил ужин в темноте

Свет в доме артистов выключили вечером 15 мая. Матвиенко показала лайфхак, который применил ее возлюбленный, чтобы семья не осталась голодной.

В сториз Антонина выложила фото, на котором музыкант топлес и с фонариком на голове нарезает мясо и овощи, что планирует приготовить на газовой печке.

Сейчас смотрят

— Света нет, а ужин есть. Спасибо! — обратилась к Мирзояну жена.

Арсен Мірзоян

Фото: Тоня Матвиенко/Instagram

Напомним, что российские обстрелы повредили украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому правительство ввело графики отключения электроэнергии. По словам советника премьер-министра Дениса Шмыгаля Юрия Бойко, они могут действовать как минимум до августа.

Читайте также:
Света нет, а ужин есть: Тоня Матвиенко показала лайфхак от Арсена МирзоянаЧасто отключают свет? Что будет с холодильником и как избежать рисков

Теги
Арсен Мірзоян відключення світла Тоня Матвієнко
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь