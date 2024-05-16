Супруги Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна, как и многие украинцы, столкнулись с плановым отключением света. Певица похвасталась тем, как муж решил вопрос с ужином.

Арсен Мирзоян приготовил ужин в темноте

Свет в доме артистов выключили вечером 15 мая. Матвиенко показала лайфхак, который применил ее возлюбленный, чтобы семья не осталась голодной.

В сториз Антонина выложила фото, на котором музыкант топлес и с фонариком на голове нарезает мясо и овощи, что планирует приготовить на газовой печке.

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— Света нет, а ужин есть. Спасибо! — обратилась к Мирзояну жена.

Напомним, что российские обстрелы повредили украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому правительство ввело графики отключения электроэнергии. По словам советника премьер-министра Дениса Шмыгаля Юрия Бойко, они могут действовать как минимум до августа.