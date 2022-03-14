Известный российско-казахстанский режиссер Тимур Бекмамбетов работает над фильмом DWW1. Он осудил войну России с Украиной, и его новый проект расскажет историю о цифровом фронте во время трагедии в нашей стране.

Тимур также назвал нынешнюю ситуацию монументальным бедствием.

— Это мир, в котором мы жили, и душераздирающе видеть, как он развалился за одну ночь, — прокомментировал он.

Бекмамбетов родился в Казахстане, но провел много лет в Украине — в Чернигове и Херсоне.

Новый фильм под названием DWW1 покажет, как происходит информационная война.

Режиссер вдохновился своей другой полнометражной картиной Пешаварский вальс, раскрывшей историю реальных событий Афганской войны, когда СССР ввел войска на территорию Афганистана.

— С этим фильмом можно провести много параллелей с тем, что происходит сейчас — не только с точки зрения самой военной кампании, но и того, как власть вводит общественность в заблуждение относительно войны. Разница только в одном: на этот раз ран больше, потому что люди получают их не только на реальном поле боя, но и в цифровом пространстве. Боевые действия разворачиваются на экранах наших устройств, — заявил Тимур.

Также Бекмамбетов поддержал запрет международного киносообщества на показы российских фильмов на фестивалях. Он считает, что многие фильмы, которые сейчас снимаются в России, будут заморожены или остановлены — они не получат доступ к финансированию со стороны государства.