Світ не побачить друге секс-відео Кардаш’ян – Каньє Вест постарався

Репер і дизайнер Каньє Вест стверджує, що запобіг витоку другого секс-відео Кім Кардаш’ян та Рея Джея.

Модельєр в інтерв’ю Джейсону Лі з Hollywood Unlocked заявив, що, попри його розлучення з Кардаш’ян, він нібито надав їй велику послугу.

Мовляв, він сам поїхав до Рея і забрав ноутбук, на якому і було горезвісне друге порно-відео Кардаш’ян.

Вест також стверджував, що Кім зазнала такого полегшення, побачивши ноутбук, що розплакалася.

– Вона плакала, як побачила це. Знаєш, чому вона плакала, коли побачила це на ноутбуці? Тому що це показує, як багато її використовували. Це показує, наскільки люди не любили її, і вони просто бачили в ній товар, – заявив Каньє.

Представник Кардаш’ян підтвердив, що ноутбук був, але заперечував наявність якогось другого відео.

– Комп’ютер і жорсткий диск мали містити оригінальне відео. Після перегляду не було нічого сексуального характеру, лише кадри в літаку на шляху до Мексики та кадри в клубі та ресторані під час тієї поїздки, – заявив представник Кім.

Також її представник зазначив, що підприємиця впевнена, що другого відео взагалі не існує. Кардаш’ян не хоче знову занурюватися в це, вона планує тримати фокус уваги на більш позитивних речах.

Джерело також повідомило Page Six, що Кардаш’ян була дуже емоційною, коли її колишній чоловік повернувся з комп’ютером і жорстким диском.

Запис завдав їй багато болю і продовжує переслідувати досі. Попри те, що вони більше не разом як пара, вони, як і раніше, стурбовані тим, як цей контент, який продовжує використовуватися проти неї, вплине на їхніх чотирьох маленьких дітей у майбутньому, – зазначило джерело Page Six.

Що відомо про секс-відео з Кардаш’ян

Кім Кардаш’ян прославилася після того, як у 2007 році просочилося секс-відео. На записі була присутня Кім та її тодішній бойфренд Рей Джей.

У вересні 2021 року колишній менеджер співака One Wish Вак сказав у подкасті, що він має другу частину сумнозвісного секс-відео, але адвокат магната краси KKW Марті Сінгер швидко відхилив претензії як відчайдушну спробу привернути увагу.

Рей Джей також сказав, що чутки про друге секс-відео не круті.

– Це не круто – я тримався подалі від Raydar – просто залишався зосередженим, скромним та вдячним за всі благословення, які я отримую. Як я можу показати зростання і зрілість, якщо такі речі продовжують відбуватися? – казав тоді Рей.

Вак, якого нещодавно помітили з Вестом, заявив, що друге секс-відео, яке він нібито мав у своєму розпорядженні, було наочнішим і кращим. Як не дивно, Вак нібито запропонував колишньому чоловікові Кім продати його як NFT.