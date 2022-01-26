Мир не увидит второе секс-видео Кардашьян — Канье Уэст постарался

Рэпер и дизайнер Канье Уэст утверждает, что предотвратил утечку второго секс-видео Ким Кардашьян и Рэя Джея.

Модельер в интервью Джейсону Ли из Hollywood Unlocked заявил, что, несмотря на его развод с Кардашьян, он якобы оказал ей большую услугу.

Мол, он сам поехал к Рэю и забрал ноутбук, на котором и было пресловутое второе порно-видео Кардашьян.

Уэст также утверждал, что Ким испытала такое облегчение при виде ноутбука, что расплакалась.

— Она плакала, когда увидела это. Знаешь, почему она плакала, когда увидела это на ноутбуке? Потому что это показывает, как много ее использовали. Это показывает, насколько люди не любили ее, и они просто видели в ней товар, — заявил Канье.

Представитель Кардашьян подтвердил, что ноутбук был, но отрицал наличие какого-либо второго видео.

— Компьютер и жесткий диск должны были содержать оригинальное видео. После просмотра не было ничего сексуального характера, только кадры в самолете по пути в Мексику и кадры в клубе и ресторане во время той же поездки, — заявил представитель Ким.

Также ее представитель отметил, что предпринимательница уверенна, что второго видео и вовсе не существует. Кардашьян не хочет снова погружаться в это, она планирует держать фокус внимания на более позитивных вещах.

Источник также сообщил Page Six, что Кардашьян была очень эмоциональной, когда ее бывший муж вернулся с компьютером и жестким диском.

— Запись причинила ей много боли и продолжает преследовать ее по сей день. Несмотря на то, что они больше не вместе как пара, они по-прежнему обеспокоены тем, как этот контент, который продолжает использоваться против нее, повлияет на их четверых маленьких детей в будущем, — отметил источник Page Six.

Что известно о секс-видео с Кардашьян

Ким Кардашьян прославилась после того, как в 2007 году просочилось секс-видео. На записи присутствовала Ким и ее тогдашний бойфренд Рэй Джей.

В сентябре 2021 года бывший менеджер певца One Wish Вак сказал в подкасте, что у него есть вторая часть печально известного секс-видео, но адвокат магната красоты KKW Марти Сингер быстро отклонил претензии как отчаянную попытку привлечь внимание.

Рэй Джей также выступил и сказал, что слухи о втором секс-видео не крутые.

— Это не круто — я держался подальше от Raydar — просто оставался сосредоточенным, скромным и благодарным за все благословения, которые я получаю. Как я могу показать рост и зрелость, если подобные вещи продолжают происходить? — говорил тогда Рэй.

Вак, которого недавно заметили с Уэстом, заявил, что второе секс-видео, которое он якобы имел в своем распоряжении, было более наглядным и лучшим. Как ни странно, Вак якобы предложил бывшему мужу Ким продать его как NFT.