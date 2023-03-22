Американський актор і режисер Ітан Гоук звернувся до народу України. Зірка фільму Перед світанком зазначив, що громадяни нашої країни нині борються за спільні цінності всього демократичного світу.

Відео з ним з’явилося в Telegram-каналі фандрейзингової платформи United24.

– Привіт, народе України. Мене звати Ітан Гоук. Просто зараз я мирно сиджу у себе в будинку в Нью-Йорку. Це привілей, який не повинен бути чимось складним. Але у ваш дім вторглися. І я хочу, щоб ви знали: весь світ із захопленням спостерігає за вашою мужністю, честю, силою, – сказав актор.

Він додав, українці зараз борються за право всіх жити в мирі.

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– Дуже вдячний вам за це! Ми молимося за вас щодня. Нехай допомагає вам Господь, – підсумував Ітан.

Раніше свою підтримку українцям висловив валлійський актор Люк Еванс. Він запевнив у тому, що світ не забуває про події в Україні.