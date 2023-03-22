Американский актер и режиссер Итан Хоук обратился к народу Украины. Звезда фильма Перед рассветом отметил, что граждане нашей страны сейчас борються за общие ценности всего демократического мира.

Видео с ним появилось в Telegram-канале фандрейзинговой платформы United24.

— Привет, народ Украины. Меня зовут Итан Хоук. Прямо сейчас я мирно сижу у себя в доме в Нью-Йорке. Это привилегия, которая не должна быть чем-то сложным. Но в ваш дом вторглись. И я хочу, чтобы вы знали: весь мир с восторгом наблюдает за вашим мужеством, честью, силой, — сказал актер.

Он добавил, украинцы сейчас борются за право всех жить в мире.

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— Очень благодарен вам за это! Мы молимся о вас каждый день. Пусть помогает вам Господь, — подытожил Итан.

Ранее свою поддержку украинцам высказал валлийский актер Люк Эванс. Он уверил в том, что мир не забывает о происходящем в Украине.