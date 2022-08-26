Зірка серіалу Свати Анна Кошмал розповіла, якою мовою говорить її чотирирічний син Михайло.

Акторка зазначила, що коли хлопчик народився, вони з чоловіком вирішили – першою та єдиною мовою вдома для Міши буде українська.

– Напевно, це було перше моє свідоме рішення в такому юному віці і таке важливе. Повномасштабне вторгнення на нашу землю нас розбудило і навіки знищило отруйні ілюзії, – зауважила Анна.

Зізнається, рада, що завжди йшла на покликом внутрішнього голосу і сили зверху завжди відводили її від небажаного.

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– На нашому боці правда, тож із чистою совістю ми продовжуємо боротьбу і неодмінно перемога за нами! Рости, розквітай в незалежності, моя країна, сьогодні ти сильна і свідома, як ніколи, – наголосила Кошмал.

Раніше Анна Кошмал висловилася про пропутінську позицію Федора Добронравова. Багато років поспіль вони були колегами по серіалу Свати, проте наразі актор підтримує дії влади РФ та війну в Україні.

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Фото: Анна Кошмал