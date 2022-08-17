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Платон готовий стати старшим братом: Ксенія Мішина заговорила про поповнення

17 Серпня 2022, 17:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ксенія Мішина
Джерело: Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина зізналася, чи думала вона про усиновлення дитини.

Артистка вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram. Так, хтось із фоловерів запитав, чи змогла б вона взяти дитину з дитячого будинку. На що Ксенія несподівано, але впевнено відповіла, зауваживши, що навіть говорила про це зі своїм сином Платоном, проте є але.

– Він сказав, що готовий стати старшим братом. Але наскільки мені відомо, сім’я має бути повноцінною… Тож для початку нам потрібно знайти хорошого батька, – наголосила Мішина.

Зараз дивляться

Раніше Ксенія Мішина поміркувала на тему того, ким наразі є українці. Акторка наголосила, що війна змінила кожного з нас, тому ми зобов’язані шукати сили, щоб направити ці зміни в позитивне русло.

Також Ксенія сказала, що саме від нас залежить те, яким буде наступне покоління та наскільки воно любитиме свою країну.

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Теги
Ксенія Мішина Усиновлення
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