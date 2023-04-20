Франшиза Сутінки може перетворитися на серіал. Компанія Lionsgate Television перебуває на ранній стадії розробки проєкту за мотивами успішної серії романів Стефані Маєр.

До написання сценарію залучена Шинейд Дейлі, на рахунку якої Ходячі мерці: Світ за межами та інші відомі стрічки. Поки що проєкт Сутінки не має дистриб’ютора, термінів, коли він буде презентований – теж.

Відомо, що Стефані Маєр візьме участь у телеадаптації. Очікується, що цього разу на шанувальників Сутінків чекає довга історія, оскільки одного разу генеральний директор Lionsgate Джон Фелтхаймер сказав: Є ще багато історій, які потрібно розповісти.

Нагадаємо, що поки що у франшизу Сутінків входить п’ять повнометражних фільмів, які вийшли з 2008 по 2012 рік. Головні ролі в стрічках зіграли Крістен Стюарт (Белла) і Роберт Паттінсон (Едвард). Обом стрічки принесли колосальний успіх.