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Офіційно: у виробництво запущено серіал за книгами про Гаррі Поттера

13 Квітня 2023, 08:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Гаррі Поттер
Джерело: Pexels

Компанія Warner Bros. Discovery оголосила, що у виробництво запущено серіал за мотивами серії книг Гаррі Поттер.

Кожен сезон серіалу буде заснований на одній із книг франшизи. Їх буде відзнято і випущено протягом 10 років. Письменниця Джоан Роулінг виступить як виконавчий продюсер стрічки разом із Нілом Блером. Також очікується абсолютно новий акторський склад.

– Ми раді надати глядачам можливість відкрити для себе Гоґвортс абсолютно по-новому. Гаррі Поттер – культурний феномен, і очевидно, що існує неминуща любов і жага до чарівного світу. У співпраці з Warner Bros. Television і JK Rowling нова серія Max Original розповість про кожну з культових книжок, якими фанати продовжували насолоджуватися всі ці роки, – сказала голова і генеральний директор HBO & Max Content Кейсі Блойс.

Крім того, з’явився перший тизер серіалу за Гаррі Поттером від HBO. У ньому звучить усім нам відома мелодія. Дата релізу поки що невідома.

Зовсім нещодавно ми писали про те, що Warner Bros. планує створити серіал за мотивами Гаррі Поттера. Він нібито допоможе глибше показати те, що написано в книгах письменниці.

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Джерело
Variety
Теги
Гаррі Поттер Серіал
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