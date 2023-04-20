Франшиза Сумерки может превратиться в сериал. Компания Lionsgate Television находится на ранней стадии разработки проекта по мотивам успешной серии романов Стефани Майер.

К написанию сценария привлечена Шинейд Дейли, на счету которой Ходячие мертвецы: Мир за пределами и другие известные ленты. Пока что у проекта Сумерки нет дистрибьютора, сроков, когда он будет представлен — тоже.

Известно, что Стефани Майер примет участие в телеадаптации. Можно ожидать, что на этот раз поклонников Сумерек ждет длинная история, поскольку однажды генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер сказал: Есть еще много историй, которые нужно рассказать.

Напомним, что пока что во франшизу Сумерек входит пять полнометражных фильмов, которые вышли с 2008 по 2012 год. Главные роли в лентах сыграли Кристен Стюарт (Белла) и Роберт Паттинсон (Эдвард). Обоим ленты принесли колоссальный успех.