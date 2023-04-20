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Кино и сериалы

Сумерки вернутся на экраны в виде сериала: что известно

20 апреля 2023, 13:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сутінки скрін

Франшиза Сумерки может превратиться в сериал. Компания Lionsgate Television находится на ранней стадии разработки проекта по мотивам успешной серии романов Стефани Майер.

К написанию сценария привлечена Шинейд Дейли, на счету которой Ходячие мертвецы: Мир за пределами и другие известные ленты. Пока что у проекта Сумерки нет дистрибьютора, сроков, когда он будет представлен — тоже.

Известно, что Стефани Майер примет участие в телеадаптации. Можно ожидать, что на этот раз поклонников Сумерек ждет длинная история, поскольку однажды генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер сказал: Есть еще много историй, которые нужно рассказать.

Напомним, что пока что во франшизу Сумерек входит пять полнометражных фильмов, которые вышли с 2008 по 2012 год. Главные роли в лентах сыграли Кристен Стюарт (Белла) и Роберт Паттинсон (Эдвард). Обоим ленты принесли колоссальный успех.

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Источник
The Hollywood Reporter
Теги
Кристен Стюарт Роберт Паттинсон
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