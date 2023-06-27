Ексучасниця гурту НеАнгели Вікторія Смеюха, ймовірно, виїхала до Росії. Таке припущення висунув блогер Богдан Беспалов під час одного з випусків пліток.

Річ у тім, що артистка зникла з поля зору, у своєму Instagram вона також нічого не публікує вже тривалий час. Де перебуває – також точно не відомо.

– Але, як кажуть наші джерела, є ті, хто бачив Вікторію Смеюху на закритих заходах шоу-бізнесу країни-болота. Будемо копати далі, поки що на рівні чуток. Але Смеюха поїхала в країну-болото. Ось вам і зрада, звідки не чекали, – зазначив Беспалов.

Додає, у квартиру батьків Вікторії влучила російська ракета, зараз вони живуть у її апартаментах. Упевнений, що вона безхарактерна і піддається на чужий вплив, тому робить те, що їй скажуть.

Останній пост Вікторії в Instagram було оприлюднено 14 жовтня 2022 року. Тоді ексколега артистки по гурту НеАнгели Слава Камінська висміяла Смеюху за фото в топі кольору форми російської армії.

Після 24 лютого 2022 року пости виконавиця публікувала українською мовою і ясно давала зрозуміти, що вона проти війни, яку розв’язала РФ.