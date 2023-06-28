Во время российского обстрела Краматорска Донецкой области вечером 27 июня ранения получила украинская писательница Виктория Амелина. Она сопровождала трех граждан Колумбии, которые также пострадали от атаки.

Так, ранены депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес.

— Виктория Амелина находится в тяжелом состоянии из-за травмы головы, вероятно, из-за разлетевшегося стекла и балок. Все наши мысли с Викторией, — написала в Facebook коллега писательницы, которая была с ней во время ракетного удара.

Виктория Амелина также является общественным деятелем и лауреатом литературной премии имени Джозефа Конрада-Коженевского.

В 2014 году она дебютировала в литературе и с тех пор добилась в писательской деятельности немало успехов. Также Амелина является основательницей Нью-Йоркского литературного фестиваля в Донецкой области.

Напомним, вечером 27 июня Россия ударила по центру Краматорска и селу Беленькое. По состоянию на 09:00 известно о восьми погибших и 56 раненных.

Первые минуты после ракетного удара по Краматорску — смотрите на Фактах ICTV.