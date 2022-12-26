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Сучасність і традиції. Надя Дорофєєва та Лілу45 переспівали легендарний Щедрик

26 Грудня 2022, 14:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Надя Дорофеева и Лилу45

Співачки Надя Дорофєєва і Лілу45 (справжнє ім’я – Людмила Білоусова) презентували свою версію легендарного різдвяного Щедрика.

Пісню артистки переспівали на сучасний лад, проте не забули і про традиції. На обкладинці треку – різдвяна зірка на новий лад.

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Всесвітньо відома композиція українського композитора Миколи Леонтовича вже давно стала символом Різдва, а тому в новорічний період звучить по всьому світу. У 2022 році різдвяна композиція святкує 120-річчя.

Варто зазначити, що пісню за цей час переспівувало безліч артистів – починаючи від різноманітних хорів, закінчуючи рок-виконавцями та українськими військовими під час війни.

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Надя Дорофєєва Пісня Щедрик
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