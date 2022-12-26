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Современность и традиции. Надя Дорофеева и Лилу45 перепели легендарный Щедрик

26 декабря 2022, 14:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Надя Дорофеева и Лилу45

Певицы Надя Дорофеева и Лилу45 (настоящее имя — Людмила Белоусова) презентовали свою версию легендарного рождественского Щедрика.

Песню артистки перепели на современный лад, однако не забыли и о традициях. На обложке трека — рождественская звезда на новый лад.

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Всемирно известная композиция украинского композитора Николая Леонтовича уже давно стала символом Рождества, а потому в новогодний период звучит по всему миру. В 2022 году рождественская композиция празднует 100-летие.

Стоит отметить, что песню за это время перепевало множество артистов — начиная от разнообразных хоров, заканчивая рок-исполнителями и украинскими военными во время войны.

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Надя Дорофеева Песня Щедрик
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