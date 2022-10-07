Український співак і шоумен Julik презентував пісню під назвою Просто обійняти, а також відеокліп.

Новий трек розповідає про переоцінку цінностей українців за 7 місяців повномасштабної війни, а також кохання – найголовніше почуття, яке дає людині опору в житті. Ключовий мотив пісні – Для щастя досить просто обійняти.

– У кожного були свої плани та мрії. Війна та російська агресія перекреслила все, але забрати найкраще почуття вона не в змозі. Коли людина кохає та має свою другу половинку – вона щаслива. Щаслива за будь-яких умов. Пісня – це вираження внутрішнього стану, яке, мабуть, відчуває кожен. Хочу, щоб ніхто не втрачав своїх половинок, цінував їх ще більше, – каже Julik.