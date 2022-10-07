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Стильно і в саме серденько: Julik у новому образі розчулив прем’єрою

7 Жовтня 2022, 11:24
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Julik

Український співак і шоумен Julik презентував пісню під назвою Просто обійняти, а також відеокліп.

Новий трек розповідає про переоцінку цінностей українців за 7 місяців повномасштабної війни, а також кохання – найголовніше почуття, яке дає людині опору в житті. Ключовий мотив пісні – Для щастя досить просто обійняти.

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– У кожного були свої плани та мрії. Війна та російська агресія перекреслила все, але забрати найкраще почуття вона не в змозі. Коли людина кохає та має свою другу половинку – вона щаслива. Щаслива за будь-яких умов. Пісня – це вираження внутрішнього стану, яке, мабуть, відчуває кожен. Хочу, щоб ніхто не втрачав своїх половинок, цінував їх ще більше, – каже Julik.

Режисером кліпу став Володимир Шурубура.

Українцям новий виток творчості Julik сподобався:

  • Пишаюсь українською музикою. Це дуже стильно! 
  • Дуже гарна пісня!
  • Дякую, всі слова правда! Ми вважали, що нам треба так багато…
  • Моцно!
  • Класний трек! 
  • Сподобалось із перших звуків!
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