Украинский певец и шоумен Julik представил песню под названием Просто обійняти, а также видеоклип.

Новый трек рассказывает о переоценке ценностей украинцев за 7 месяцев полномасштабной войны, а также любви – самом главном чувстве, которое дает человеку опору в жизни. Ключевой мотив песни – Для счастья достаточно просто обнять.

– У каждого были свои планы и мечты. Война и российская агрессия перечеркнула все, но отнять самое лучшее чувство она не может. Когда человек любит и у него есть вторая половинка – он счастлив. Счастлив в любых условиях. Песня – это выражение внутреннего состояния, которое, по-видимому, испытывает каждый. Хочу, чтобы никто не терял своих половинок, ценил их еще больше, – говорит Julik.