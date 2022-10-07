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Стильно и в самое сердце: Julik в новом образе растрогал премьерой

7 октября 2022, 11:24
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Julik

Украинский певец и шоумен Julik представил песню под названием Просто обійняти, а также видеоклип.

Новый трек рассказывает о переоценке ценностей украинцев за 7 месяцев полномасштабной войны, а также любви – самом главном чувстве, которое дает человеку опору в жизни. Ключевой мотив песни – Для счастья достаточно просто обнять.

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– У каждого были свои планы и мечты. Война и российская агрессия перечеркнула все, но отнять самое лучшее чувство она не может. Когда человек любит и у него есть вторая половинка – он счастлив. Счастлив в любых условиях. Песня – это выражение внутреннего состояния, которое, по-видимому, испытывает каждый. Хочу, чтобы никто не терял своих половинок, ценил их еще больше, – говорит Julik.

Режиссером клипа стал Владимир Шурубура.

Украинцам новый виток творчества Julik понравился:

  • Горжусь украинской музыкой. Это очень стильно!
  • Очень красивая песня!
  • Спасибо, все слова правда! Мы считали, что нам нужно так много…
  • Сильно!
  • Классный трек!
  • Понравилось с первых звуков!
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