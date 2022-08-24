Співачка Надя Дорофєєва зізналася, що протягом півроку її стан змінюється щотижня. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV вона розповіла, коли відчувала постійний страх, і згадала, як виступала перед військовими.

За словами Наді, її стан мінливий щотижня, оскільки залежить від новинної картини дня.

– Звичайно, коли дізнаєшся, що Харків бомбардують знову і знову, моральних сил стає все менше і менше. А агресії все більше. Але я беру себе в руки і продовжую жити, працювати, допомагати, – зазначила артистка.

Додає: найстрашніше було на початку війни, а саме – в перший тиждень.

Зараз дивляться

– Коли ти не спиш, відчуваєш постійний страх і не розумієш іще, що незабаром слово війна стане повсякденним, – згадує Дорофєєва.

Говорить, коли виступала для Нацгвардії, хвилювалася так, як не хвилювалася напередодні будь-якого іншого виступу. У залі були хлопці, які захищали країну.

– На мене дивилися сильні, мужні, сміливі, гарні очі, я побачила таких впевнених та крутих людей! Для мене було дуже важливо виступити для них, і дуже емоційно, – ділиться Надя.

Зазначає, що після концерту сфотографувалася з кожним. Вони обіймалися та усміхалися одне одному.

– Запам’ятаю цей виступ назавжди, – зізналася виконавиця.

Артистка додала, що слово патрон за час війни набуло для неї іншого значення.