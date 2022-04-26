Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала заборону в’їжджати до РФ у найближчі 50 років.

Артистка сказала, навіть не знає, чи варто на це звертати увагу, бо в Росію і так не їздила.

– Я ще у 2014 році зрозуміла, з чим ми маємо справу та відмовилася від усіх концертів, контрактів, продюсування… Тому ця історія із забороною в’їзду для мене не проблема. Я не втратила концертів, грошей і так далі. Я для себе все вирішила ще коли почалася війна, – зазначила співачка.

Тіна Кароль вважає, що має бути тотальна заборона на в’їзд в Україну зіркам із РФ, оскільки ті, хто хотів себе проявити, допомогти, вони вже це зробили.

– Усі решта будуть “другої хвилі”. Дякуємо, у нас є все своє, навіщо нам взагалі хтось? – сказала артистка.

Вона додала, що ніяк не ставиться до українських артистів, які в 2014 році обрали РФ, а тепер грають на українську сторону. Виконавиця додала, що не може знати внутрішній поклик кожної людини.

Раніше з’явилася інформація, що деяким українським зіркам заборонили в’їзд до РФ на 50 років. Таке рішення було ухвалено через різкі висловлювання з приводу війни в Україні.