Создан победителем: Тина Кароль показала подросшего сына

Украинская певица Тина Кароль показала своего подросшего сына, который находится в Великобритании.

В Instagram-stories артистка обнародовала несколько фото 13-летнего Вениамина в день смерти своего покойного мужа и мальчика отца Евгения Огира.

На первом фото мальчик запечатлен в кимоно для каратэ с флагом Украины, на втором — сидит с мамой на берегу моря, на третьем — в школьной форме.

— Все сможем преодолеть. Ты создан победителем, потому что Made in Kiyv, Ukraine. Правильные цвета — крепкое будущее, — подписала Тина Кароль фото.

Также в годовщину смерти мужа Тина Кароль показала их семейное фото. 28 апреля 2022 года исполнилось девять лет, как мужчина ушел из жизни.

Она обнародовала кадр, на котором они предстали вместе. Евгений держит на руках их новорожденного сына Вениамина. Артистка отметила, что это рана никогда не заживет.