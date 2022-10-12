Акторка Ольга Сумська знову розповіла про доньку Антоніну Паперну в РФ, а також про хвилю хейта, яку вона отримує за це.

Каже, це страшна і болюча тема, яка проявляється якимись інформаційними хвилями.

– Штормить або штиль, але штилю не буває точно. Іноді отримую повідомлення з підтримкою, оскільки у тисячі сімей родичі в Росії, то вони з розумінням ставляться. Це трагедія двох народів. Звичайно, ми не брати і ніколи вже ними не будемо, це прірва між нами на кілька поколінь, – зазначила Ольга.

Зараз дивляться

Зізнається, не впевнена, що її зятя не мобілізують в РФ, проте каже, що це найстрашніша тема, яку боїться зачіпати з донькою.

– Я зараз спілкуюся з нею на якісь такі теми, просто. І вона нічого не говорить, тому що у неї такий стан зараз… Вона схудла, – сказала Сумська.

Однак запитання про те, чому сім’я доньки не поїде з РФ, Ольга всіляко обходить, зазначаючи, що не має права виправдовуватися.