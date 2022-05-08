Грузинська джазова співачка та композиторка Ніно Катамадзе розповіла про допомогу Україні та ставлення до артистів, які мовчки підтримують путінський режим.

Вона зазначила, що попри неоднозначну позицію грузинської влади щодо війни, народ Сакартвело активно допомагає нашій державі.

– Мені важливо, що зараз робить грузинський народ, бо я стою поряд із народом. Після 24-го лютого в Грузії абсолютно змінився спосіб життя. Ми створили фонд, у мене є багато друзів-волонтерів, ми щодня вирішуємо якісь проблеми, щодня збираємось. І це така народна підтримка нашим українцям. Якщо чесно, зараз мене взагалі не хвилює, що робить уряд Сакартвелло, – сказала вона.

За словами Катамадзе, вона навіть не хоче думати про артистів, які вважають мовчання під час кривавої війни нормальним.

– Війна – це гучні і найстрашніші звуки вибухів, смерті, муки людей. Душа людини, а тим паче артиста, має горіти від того, щоб підтримати, поспівчувати дітям, плакати разом. Зробити все можливе, щоб бути на стороні життя. Я не хочу витрачати час на тих людей, для кого мовчання – це правильні кроки. Не хочеться говорити про тих людей, для кого своє життя важливіше, ніж життя у справедливій та суверенній країні, – зазначила Катамадзе.

Співачка зізналася, що наразі підтримує зв’язок зі всіма друзями з України, зокрема, спілкується зі Святославом Вакарчуком і Джамалою.