Українська співачка та фронтмен гурту Onuka Ната Жижченко розповіла про музичну творчість під час війни та відновлення рідного Чернігова.

Артистка зізналась, що завдяки її віртуальному виступу в Торонто, фонду Це моє місто вдалося зібрати кошти на антидронову пушку для українських захисників.

– Я ніколи не вірила, що соціальні зв’язки можуть так працювати. Ми зараз робимо неможливе. Остання наша ініціатива – це мій віртуальний виступ в Торонто. Ми поєднали канадських організаторів із фондом Це моє місто, і завдяки донатам від білетів, які були куплені, у нас тепер є можливість купити антидронову пушку. Це пристрій, який коштує приблизно €15 тис. і може збивати дрон ворога. Це дуже високотехнологічна і дієва зброя, – розповіла співачка.

Наразі гурт Onuka працює над записом нової пісні, прем’єра якої відбудеться вже у травні. А влітку колектив вирушить у благодійний тур Сполученими Штатами Америки.

Ната зізналася, що після перемоги хоче переїхати з Києва до рідного Чернігова для того, щоб займатися відновленням міста, реконструкцією садиби дідуся й бабусі, а також відкриттям музею.

– Я бачу, скільки роблять українські музиканти і це, звичайно, надихає. Думаю, що сила мистецтва в цьому ракурсі просто неоціненна. Але я зрозуміла, що головною метою мого життя, після перемоги, буде все ж таки переїзд до Чернігова, доведення до фіналізації реконструкції садиби дідуся й бабусі, відкриття музею-електорію, у мене вже повністю готова ідея. Відновлення міста буде основною частиною моєї зайнятості, окрім гастролів і турів. Це те, чим я зараз живу і про що мрію. Я думаю, що це і є нині моє призначення, – додала Ната Жижченко.