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Це моє призначення: солістка гурту Onuka про відновлення Чернігова та благодійність

30 Квітня 2022, 16:45
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ната Жижченко

Українська співачка та фронтмен гурту Onuka Ната Жижченко розповіла про музичну творчість під час війни та відновлення рідного Чернігова.

Артистка зізналась, що завдяки її віртуальному виступу в Торонто, фонду Це моє місто вдалося зібрати кошти на антидронову пушку для українських захисників.

– Я ніколи не вірила, що соціальні зв’язки можуть так працювати. Ми зараз робимо неможливе. Остання наша ініціатива – це мій віртуальний виступ в Торонто. Ми поєднали канадських організаторів із фондом Це моє місто, і завдяки донатам від білетів, які були куплені, у нас тепер є можливість купити антидронову пушку. Це пристрій, який коштує приблизно €15 тис. і може збивати дрон ворога. Це дуже високотехнологічна і дієва зброя, – розповіла співачка.

Наразі гурт Onuka працює над записом нової пісні, прем’єра якої відбудеться вже у травні. А влітку колектив вирушить у благодійний тур Сполученими Штатами Америки.

Ната зізналася, що після перемоги хоче переїхати з Києва до рідного Чернігова для того, щоб займатися відновленням міста, реконструкцією садиби дідуся й бабусі, а також відкриттям музею.

– Я бачу, скільки роблять українські музиканти і це, звичайно, надихає. Думаю, що сила мистецтва в цьому ракурсі просто неоціненна. Але я зрозуміла, що головною метою мого життя, після перемоги, буде все ж таки переїзд до Чернігова, доведення до фіналізації реконструкції садиби дідуся й бабусі, відкриття музею-електорію, у мене вже повністю готова ідея. Відновлення міста буде основною частиною моєї зайнятості, окрім гастролів і турів. Це те, чим я зараз живу і про що мрію. Я думаю, що це і є нині моє призначення, – додала Ната Жижченко.

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Теги
Onuka, Благодійність
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