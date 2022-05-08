Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе рассказала о помощи Украине и отношении к артистам, которые молча поддерживают путинский режим.

Она отметила, что несмотря на неоднозначную позицию грузинских властей по поводу войны, народ Сакартвело активно помогает нашему государству.

– Мне важно, что сейчас делает грузинский народ, потому что я стою рядом с народом. После 24 февраля в Грузии совершенно поменялся образ жизни. Мы создали фонд, у меня много друзей-волонтеров, мы ежедневно решаем какие-то проблемы, ежедневно собираемся. И это такая народная поддержка нашим украинцам. Если честно, сейчас меня вообще не волнует, что делает правительство Сакартвело, – сказала она.

По словам Катамадзе, она даже не хочет думать об артистах, которые считают молчание во время кровавой войны нормальным.

— Война – это громкие и страшнейшие звуки взрывов, смерти, мучений людей. Душа человека, а тем более артиста, должна гореть от того, чтобы поддержать, посочувствовать детям, плакать вместе. Сделать все возможное, чтобы быть на стороне жизни. Я не хочу тратить время на тех людей, для кого молчание – это правильные шаги. Не хочется говорить о тех людях, для которых своя жизнь важнее, чем жизнь в справедливой и суверенной стране, — отметила Катамадзе.

Певица призналась, что поддерживает связь со всеми друзьями из Украины, в частности, общается со Святославом Вакарчуком и Джамалой.